Öğrenciden Arakan’a yardım eli

Çorum’da eğitim gören bir öğrenci Arakanlı kardeşleri için anlamlı bir davranışta bulundu. Baki isimli öğrenci devletten aldığı bursunu, ümmetin kanayan yarası Arakan’da zulme uğrayan kardeşlerinin yaralarının sarılması için Cansuyu Derneği’ne emanet etti.

Öğrencinin çok anlamlı bir davranışta bulunduğunu ifade eden Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Arakan’da zulme uğrayan mazlumlar için bursunu bizlere emanet eden öğrenci kardeşimiz çok anlamlı ve düşünceli bir davranışta bulundu. Bizlerde oradaki zulüm altında yaşama tutunmaya çalışan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere emaneti aldık. Maalesef Arakan’da sıkıntılar bitmedi. Cansuyu Derneği olarak zulmün başladığı tarihten itibaren oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Kurban bayramında da hayırseverlerin kurbanlarını kesip oradaki muhtaçlara et olarak dağıtacağız” dedi.(Haber Merkezi)