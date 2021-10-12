Öğrenci korosu AHL Park'ta sahne aldı

Ziyaretçiler, bu konserle birlikte hem hoş vakit geçirdi hem de alışverişlerine devam etti.

Şehit Onur Bakbak İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşan 30 kişilik koro ekibi, Çorum AHL Park AVM’de sahne alarak bir müzik dinletisi sundu.

Etkinlikte, öğrenci korosu birbirinden güzel şarkılarla hem ailelere hem de AHL Park AVM ziyaretçilerine eğlenceli dakikalar yaşattı. (Haber Merkezi)