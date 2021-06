“Öğrenci andı tekrar okutulmalı”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenerek “Sözde Çözüm Süreci’ne kurban edilerek siyasi bir tavırla yapılan yönetmelik değişikliğini iptal edin ve Öğrenci Andı’nı tekrar çocuklarımıza hediye edin” diye konuştu.

Danıştay’ın okullarda Andımız okutulmaması kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından ise davanın tarafı olan Türk Eğitim-Sen’den yazılı açıklama geldi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Öğrenci Andı’nın iptal edilmesi üzerine sendikamız tarafından açılan dava sonucunda Danıştay 8. Daire’nin 2018’de verdiği lehte karar, MEB tarafından temyiz edilmişti. Basına yansıdığı üzere, temyiz başvurusu Danıştay İDDK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı lehine onaylanmış ve gerekçeli karar nihayete erdirilmiş.

Kararda, Öğrenci Andı içeriğinde ifade edilen değerlerin Anayasa ve yasalara uygun olduğu ve hatta Milli Eğitim Temel Kanunu’nda dile getirilen amaçlarla da örtüştüğü ancak her sabah törenle okutulmasının ise idarenin takdiri dahilinde olduğu ifade ediliyor. Ve bu gerekçeyle de MEB’in 2013’te yaptığı değişikliğin hukuka aykırı olmadığına karar veriliyor.

Bize göre bu zorlama ve siyasi tasarrufu rahatlatmaya yönelik bir karar. O halde bu noktada hem Danıştay’a hem de MEB’e soruyoruz: Öğrenci Andı, içeriği itibariyle hala bir eğitim öğretim materyali olarak geçerli ise, metnin ihtiva ettiği değerler Anayasa ve yasalara uygunluk taşıyorsa ve özellikle de 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan amaçlarla örtüşüyorsa NEDEN ÖĞRENCİ ANDI TÖRENLERİ İPTAL EDİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a çağrıda bulunuyorum: Sayın Bakan gelin, sözde Çözüm Süreci’ne kurban edilerek siyasi bir tavırla yapılan yönetmelik değişikliğini iptal edin ve Öğrenci Andı’nı tekrar çocuklarımıza hediye edin.

Her ne kadar gündeme düşen gerekçeli kararla 8. Daire’nin kararı iptal edilmiş olsa da aslında İDKK’nın bu kararı da iddialarımızın doğruluğunu ve Öğrenci Andı’nın mutlaka her Türk çocuğuna okutulmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Ayrıca şunu da herkes bilsin ki, eğer ki MEB yeni bir düzenleme yapmaz ise Türkiye sevdalısı öğretmenlerimiz Öğrenci Andı’nı okutmaya ve ihtiva ettiği değerleri öğrencilerimize kazandırmaya devam edecektir.”

(Haber Merkezi)