OGM taşra teşkilatına 47 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoförlerden oluşuyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere , 47 sözleşmeli personel alınacak. İlana göre, söz konusu personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoförlerden oluşuyor.

Adaylar, 11 Ekim-20 Ekim 2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek.

(AA)

