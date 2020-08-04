Oğluyla tartıştı, kalpten öldü

Alınan bilgiye göre olay Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. Çatalhavuz Sokak’taki olayda A.Ş.(66) ile oğlu O.Ş.(34), arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında evden dışarı çıkan O.Ş., babasına ait otomobile zarar verdi. Oğlunun aracına zarar verdiğini gören baba A.Ş. fenalaştı.

Yaşlı adam için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 ekipleri kalp krizi geçirdiği anlaşılan A.Ş.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)