Son Dakika

Oğluyla tartıştı, kalpten öldü

Çorum’da bir baba ile oğlu arasında yaşanan tartışmada kalp krizi geçiren baba vefat etti.

Güncel 04.08.2020, 23:57
357
Oğluyla tartıştı, kalpten öldü

Alınan bilgiye göre olay Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. Çatalhavuz Sokak’taki olayda A.Ş.(66) ile oğlu O.Ş.(34), arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında evden dışarı çıkan O.Ş., babasına ait otomobile zarar verdi. Oğlunun aracına zarar verdiğini gören baba A.Ş. fenalaştı.

Yaşlı adam için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 ekipleri kalp krizi geçirdiği anlaşılan A.Ş.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

#Oğluyla tartıştı #kalpten öldü
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 05 Ağustos 2020
İmsak 03:52
Güneş 05:33
Öğle 12:51
İkindi 16:44
Akşam 19:59
Yatsı 21:34

Gelişmelerden Haberdar Olun

@