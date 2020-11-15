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Oğlunun müzik yeteneğini Başkan Aşgın’la paylaştı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sık sık esnaf ziyaretlerinde bulunarak onların sorunlarını dinliyor. Yaptıkları çalışmalarla ilgili esnafla istişarelerde de bulunan Başkan Aşgın’a esnafın ilgisi de hayli yoğun oluyor.

Güncel 15.11.2020, 18:29
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Oğlunun müzik yeteneğini Başkan Aşgın’la paylaştı

Başkan Aşgın, Hıdırlık Caddesi’nde esnaf ziyareti esnasında ilginç anlar yaşadı. Latif Kabakulak isimli esnaf, oğlunun sesinin çok güzel olduğunu belirterek oğlunun söylediği şarkıyı dinlemesini rica etti. Oğlu Mert Kabakulak’ın konser kaydını Başkan Aşgın’a izleten baba Latif Kabakulak, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi olan oğlunun ileride müzikle uğraşmayı istediğini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Mert’in sesini çok beğendiğini ve ileride önemli bir sanatçı olacağına inandığını ifade etti.

(Haber Merkezi)

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