Oğlunun müzik yeteneğini Başkan Aşgın’la paylaştı

Başkan Aşgın, Hıdırlık Caddesi’nde esnaf ziyareti esnasında ilginç anlar yaşadı. Latif Kabakulak isimli esnaf, oğlunun sesinin çok güzel olduğunu belirterek oğlunun söylediği şarkıyı dinlemesini rica etti. Oğlu Mert Kabakulak’ın konser kaydını Başkan Aşgın’a izleten baba Latif Kabakulak, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi olan oğlunun ileride müzikle uğraşmayı istediğini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Mert’in sesini çok beğendiğini ve ileride önemli bir sanatçı olacağına inandığını ifade etti.

(Haber Merkezi)