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Oğlunu kucağına alamadan hayata veda etti

Amasya'da hamileliğinin 6. ayında koronavirüse yakalanan kadın, tedavi görebilmek için bebeğini sezaryenle doğurdu. Tedavi sırasında durumu ağırlaşan genç kadın, daha oğlunu bir kere bile kucağına alamadan hayata veda etti.

Güncel 23.02.2021, 10:29
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Oğlunu kucağına alamadan hayata veda etti

Duygu Abacı Arslan, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçen ay Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlaç tedavisine başlanması için 6 aylık hamile olan 25 yaşındaki Arslan'ın bebeği sezaryenle alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumunun ağırlaşması üzerine Çorum'daki bir hastaneye sevk edilen anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OĞLUNA 'YAMAÇ' ADINI VERDİ

Geride kucağına bile alamayıp koklayamadığı 'Yamaç' adı verilen oğlunu ve 1.5 yıl önce evlendiği acılı eşini bırakan talihsiz kadın, Memüdede Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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