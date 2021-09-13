“Oğlum 20 aydır burnumuzun dibindeymiş”

Bolat, “Bulunan benim çocuğum, çocuğumun ölüm sebebini öğrenmek istiyorum. Neden öldü, kendi mi intihar etti, başka birisi mi bir şey yaptı, eğer öyleyse de suçluların bulunmasını istiyorum.” dedi.

Dün akşam saatlerinde kent merkezine yakın bölgede bulunan Çomar Barajında bulunan erkek cesedinin oğluna ait olduğunu, ancak otopsi işlemleri ve DNA testi sonrası olayın kesinlik kazanacağını belirten Baba Bolat şunları söyledi: “Oğlumun ölümü aydınlatılsın istiyorum.



20 yıldır bizim ne çektiğimizi Allah bilir. Aylardır canlı, bir yerlerden çıkıp gelecek diye umutlanıyorduk. Yaşadığını sanıyorduk. 20 aydır burnumuzun dibindeymiş. Burada balıkçı arkadaşlar görüyor ancak daha önce köpekle aramalar yapıldı köpek hiç mi koku hissetmemiş. Oğlumun cesedi geçen yıl yapılan aramalarda nasıl bulunamadı ben anlam veremiyorum bu duruma. Akıl sır erdiremiyorum, hayretler içerisindeyim. Çocuğumun ölümünün aydınlatılmasını istiyorum.

Biz kayıp başvurusu bildirdiğimizde polis arkadaşlar 15 gün sonra telefon sinyali alındığını telefonun açılıp kapandığını söylemişti. Bu telefonu kim açtı? Kendi burada öldüyse o telefonu kim açtı? Şu an üzerinden telefon çıkmamış, elbiseleri duruyor başka hiçbir şey yok.” dedi.