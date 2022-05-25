Anadolu Gençlik Derneği’nin her yıl lise ve ortaokul kategorisinde düzenlediği Peygamber Efendimizin hayatını konu alan ödüllü Siyer-i Nebi Yarışması 2022’nin başvuruları başladı. Ülke geneli ortaokul ve lise öğrencilerinin başvuracağı yarışmaya Çorum’dan da şehir merkezi başta olmak üzere, 13 ilçeden tüm kız ve erkek öğrenciler davet edildi.

Online olarak gerçekleştirilecek Siyer-i Nebi Sınavı, liseler ve ortaokullar olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak. Sınav soruları, lise düzeyinde Şerafettin Kalay’ın “Alemlere Rahmet Olarak Gönderilen Elçi Hz. Muhammed (sas)” kitabından, ortaokul düzeyinde ise Muzaffer Aktürk’ün “Sevgili Peygamberim (sas)” kitabından hazırlanacak.

AGD Şube Başkanı Mehmet Göle yarışmada ülke genelinde ortaokul seviyesinde birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye bin TL, dördüncü ve beşinciye ise 750 TL ödül verileceğini duyurdu. Göle ayrıca lise seviyesinde birinciye ise 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin 500 TL, dördüncü ve beşinciye de bin TL ödül dağıtılacağını, ayrıca dereceye giren herkese kitap takımı hediye edileceğini bildirdi.

Yarışmada Çorum genelinde dereceye girecek öğrencilere ise lise kategorisinde Xioami Note 8 Akıllı Telefon, tablet, Akıllı kol saati ve ortaokul kategorisinde ise Tablet, drone ve akıllı kol saati dağıtılacak.

(Ömür SOYTEMİZ)

