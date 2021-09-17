Ödüllü öğretmene plaket

Global Teacher Awards ödülünü kazanan öğretmen Keziban Kodaz’ı Milli Eğitim Müdürü Kodek başarısından dolayı tebrik etti.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Mesleğine olağanüstü katkı sağlayan öğretmenleri belirlemek amacıyla düzenlenen Global Teacher Awards (Küresel Öğretmen) ödülünü kazanan Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Keziban Kodaz’a, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından plaket verildi” denildi. (Haber Merkezi)

