Son Dakika

Ödüllü öğretmene plaket

Ödüllü öğretmen Keziban Kodaz, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü’nden plaket aldı.

Güncel 17.09.2021, 19:48
29
Ödüllü öğretmene plaket

Global Teacher Awards ödülünü kazanan öğretmen Keziban Kodaz’ı Milli Eğitim Müdürü Kodek başarısından dolayı tebrik etti.
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Mesleğine olağanüstü katkı sağlayan öğretmenleri belirlemek amacıyla düzenlenen Global Teacher Awards (Küresel Öğretmen) ödülünü kazanan Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Keziban Kodaz’a, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından plaket verildi” denildi. (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
kapalı
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@