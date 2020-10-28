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Ödüllü fotoğraflar sergilenecek

Çorum Belediyesi, “Çorum’un Doğal ve Kültürel Güzellikleri” Fotoğraf Yarışmasında derece alan eserlerden oluşan fotoğraf sergisi açacak. Sergi, 28 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’te Sanat Sokağında fotoğraf severlerle buluşacak.

Güncel 28.10.2020, 00:57
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Ödüllü fotoğraflar sergilenecek

Çorum Belediyesi tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı olarak düzenlenen ulusal düzeydeki fotoğraf yarışmasında derece alanlar geçtiğimiz Eylül ayında belirlenmişti. Eşdeğer başarı ödülleri, mansiyon ve sergileme ödülleri ile birlikte toplam 36 fotoğrafın ödül aldığı yarışmanın fotoğraf camiası tarafından çok beğenildiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “3 Ocak 2020 tarihinde başlayan yarışmamıza 177 fotoğraf sanatçısı 637 fotoğraf ile katıldı. Eylül ayı içerisinde de fotoğraf konusunda Türkiye’de ün yapmış isimlerin oluşturduğu seçici kurul tarafından belirlenen fotoğraflardan oluşan bir sergi açacağız. Çorum Belediyesi olarak pandemi döneminde de kültür ve sanata yönelik faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz.” dedi.

Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, sergiye tüm fotoğraf severleri davet etti.

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