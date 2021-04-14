ÖDÜLLÜ 23 NİSAN YARIŞMASI

Eğlenceli ve yeni çizgi filmlerin kanalı Cartoon Network, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da birbirinden özel sürprizlerle kutluyor. Cartoon Network Büyük Ödüllü 23 Nisan Yarışması’nda, sorulara en yaratıcı yanıtları veren 10 çocuk akülü araba, elektrikli scooter, mini fotoğraf makinesi, tablet, taşınabilir bilgisayar ve akıllı kol saati ödüllerinden birini kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca kazanan herkese Vonka Maşa ile Koca Ayı vitamin seti hediye edilecek.

Yarışma 28 Nisan’da sona erecek.

Cartoon Network’ün ilk yerli çizgi filmi Kral Şakir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm gün boyunca televizyonda yayınlanacak. Ayrıca Kral Şakir’in en sevilen bölümleri de üç gün boyunca Cartoon Network Youtube kanalında çocuklarla buluşacak. (Haber Merkezi)

