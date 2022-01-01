Odalarda seçim heyecanı başlıyor

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ün tek aday olarak katılması beklenen Kasaplar ve Celepler Odası’nın olağan genel kurulu yarın saat 13.30’da Derviş Günday Toplantı Salonu’nda yapılacak. Gerekli çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantı 09 Ocak 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Çorum Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu da yarın saat 12.00’de Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongrede çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 9 Ocak 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Çorum Oto Tamircileri Esnaf Odası ile Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nın yarın yapılması gereken olağan genel kurullarının ise çoğunluk aranmaksızın 8 ve 9 Ocak 2022 günleri yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası’nın seçimi ise bugün gerçekleştirilecek. Kongrede gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 8 Ocak 2022 Cumartesi günü aynı saatte yapılacak. Kongrede mevcut Başkan Hakkı Vargeloğlu ile Güven Oto Sahibi Kadir Güvenoğlu başkanlık için yarışacak.

(Volkan SINAYUÇ)

