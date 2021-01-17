Odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Çorum’da yaşadığı evin odasında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Güncel 17.01.2021, 10:53 17.01.2021, 18:44
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Olay, Üçtutlar Mahallesi Ihlamur 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. adlı yaşlı kadın evinde namaz kılmak için girdiği odada kilitli kaldı. Tüm çabalarına rağmen kapıyı açamayan S.K, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan ekipler talihsiz kadını kilitli kaldığı odadan kurtardı. S.K, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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