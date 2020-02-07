Oda başkanlarıyla istişare

Özellikle mesleki konularda kendisine iletilen sorunların ve taleplerin giderilmesi için çaba gösteren Milletvekili Ceylan, geçtiğimiz günlerde bazı oda başkanlarıyla birlikte istişare toplantısı düzenledi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral ve Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş ile bir araya gelen Milletvekili Ceylan, farklı sektörlerin temsilcileri olan oda başkanlarıyla mesleki teşkilatları hakkında fikir alışverişinde bulundu. (Haber Merkezi)