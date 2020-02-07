Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Oda başkanlarıyla istişare

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, bazı oda başkanları ile bir toplantı düzenledi.

Oda başkanlarıyla istişare

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, bazı oda başkanları ile bir toplantı düzenledi.

07 Şubat 2020 Cuma 22:02
Oda başkanlarıyla istişare

Özellikle mesleki konularda kendisine iletilen sorunların ve taleplerin giderilmesi için çaba gösteren Milletvekili Ceylan, geçtiğimiz günlerde bazı oda başkanlarıyla birlikte istişare toplantısı düzenledi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral ve Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş ile bir araya gelen Milletvekili Ceylan, farklı sektörlerin temsilcileri olan oda başkanlarıyla mesleki teşkilatları hakkında fikir alışverişinde bulundu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini
Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini
Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı
Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı
“Çorum da deprem riski altında, yapılarımızı hızla yenilemeliyiz”
“Çorum da deprem riski altında, yapılarımızı hızla yenilemeliyiz”
Huzurevinde moral verdiler
Huzurevinde moral verdiler
Veterinerlerden Kaya, Kavuncu ve Köse’ye ziyaret
Veterinerlerden Kaya, Kavuncu ve Köse’ye ziyaret
MHP’den Belediye Meclisi’ne “Fırat Çakıroğlu” için teşekkür
MHP’den Belediye Meclisi’ne “Fırat Çakıroğlu” için teşekkür
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim