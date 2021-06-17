Oda başkanları TBMM’yi gezdi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş öncülüğündeki oda başkanlarından oluşan heyeti kabul eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, misafirlerine TBMM’yi gezdirdi.

Heyette ayrıca, geçmiş dönem Sungurlu İlçe Başkanı Muammer Çuhacı, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Sungurlu Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Alattin Kayaer, Sungurlu Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Sungurlu Şöforler Odası Başkanı İsmail Pozan, Sungurlu Berberler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Sungurlu İl Genel Meclis Üyeleri Alattin Tosundereoğlu, Mehmet Kaplan ve Sungurlu İlçe Belediye Meclis Üyesi Kadir Kolcu da yer aldı.

Milletvekili Ceylan, misafirlerine özellikle de 15 Temmuz darbesinin yaşandığı gece TBMM’de saldırıya maruz kalan bölümleri gezdirirken; “Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi ihaneti yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın; Mektebinde şehadet olan bir milletin kaderinde esaret olmaz. Bu millet, bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir” dedi.

(Haber Merkezi)