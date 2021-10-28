Oda Başkanı Akdağ’ın işyerinde yangın çıktı

Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile beraberindeki heyet de yangının ardından Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ’ı ziyaret ederek hem olay hakkında bilgi aldı, hem de geçmiş olsun dileklerini ileti.

Beraberinde İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ile birlikte yanan işlerini ziyaret eden Mehmet Tahtasız, “Allah daha büyük felaketlerden korusun. Bununla geçmiş olsun” dedi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ÇESOB) Recep Gür ile Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fındıkcı ile Müteahhit İrfan Yaşar da Ömer Latif Akdağ’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)

