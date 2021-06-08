CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, her tartışmada AK Partili üyelerin CHP’yi terör örgütüyle işbirliği yapmakla itham ettiğini belirterek, “Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın mektubunu TRT’de CHP okutmadı” dedi.

Belediye Meclisi toplantında gündem dışı söz alan ve Ayasofya Camii imamının Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediği sözlere tepki gösteren Bulut, sonrasında ise yaşanan tartışmaya değinerek, “Bir daha bu toplantılarda partimizin adını terör örgütüyle birlikte anmayın. Öcalan’ın mektubunu TRT’de CHP okutmadı. Teröristleri Habur’da megri megri diyerek biz karşılamadık. Daha suç örgütü liderlerinin kasetlerinde anlatılanlara değinmek bile istemiyorum” dedi. (Haber Merkezi)

