Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu
Çorum’da bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Güncel 29.05.2022, 17:49
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Yangın dün aksam saatlerinde Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 4. katında meydana geldi. Nermin A.(77)'nın yaşadığı evden gelen yoğun dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangının ocakta unutulan yemekten dolayı çıktığı belirlendi.
(Tugay GÖKTÜRK)
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