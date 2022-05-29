Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Yangın dün aksam saatlerinde Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 4. katında meydana geldi. Nermin A.(77)'nın yaşadığı evden gelen yoğun dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının ocakta unutulan yemekten dolayı çıktığı belirlendi.



(Tugay GÖKTÜRK)

