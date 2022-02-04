Ocakta 47 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 34'ü sağ, 13'ü "teslim" olmak üzere toplam 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 04.02.2022, 11:30
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