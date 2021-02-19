Ocaklı ve Aydın aşı olan ilk belediye başkanı oldu

Çorum’dan aşı olan ilk belediye başkanları ise Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın oldu. Her iki belediye başkanı da aşı yaptırdıklarını sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyururken, aşı vakti gelen tüm vatandaşları da aşı olmaya davet ederek, sağlıklı günlere kavuşmayı dilediler.

2. AŞI GRUBUNDA AŞILAMA BAŞLADI

Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Aile Hekimleri tarafından ikinci aşamada aşılanacak kurum, sektör ve bireylere aşı yapılmaları ile ilgili hem bilgi veriliyor, hem de bu aşamada aşılanacaklar randevu sistemiyle ilk aşılarını olabiliyorlar.

İkinci aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik görevlerdeki kişiler, Zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Eğitim sektörü, gıda sektörü ve taşımacılık sektöründe çalışanlar öncelikli sektörler olarak aşılanacak. İkinci aşama ayrıca 60-64 yaş arası bireyler, 55-59 yaş arası bireyler ve 50-54 yaş arası bireylerde aşı yaptırabilecek.

İkinci aşamada yönetici ve müdürlerden başlayarak aşılamaların yapılacağı, ardından da ilgili kurum ve sektörlerde sırasına ve randevular tarihlerine göre aşılamalara devam edileceği öğrenildi.

(Haber Merkezi)