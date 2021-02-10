Ocak ayında Çorum’da sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki Ocak ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 5,4 dereceye yükseldi.

Ocak ayında Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye'nin 72 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı.

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı.

Ocak'ta Cide'de 5,3, Sivas'ta 4, Göksun'da 3,6, Gemerek'te 3,4 ve Çorum'da 3,1 derece sıcaklık farkları oluştu. Çorum’da uzun yıllar Ocak ayındaki maksimum sıcaklık 17.5 derece olarak ölçülürken, 2021 Ocak ayında ise bu oran 21.6’ya çıktı. (AA)