Ocak ayında 675 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 55,8 oranında artarak 113.615 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21.251 konut satışı ve %18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11.989 konut satışı ve % 10,6 pay ile Ankara, 7.212 konut satışı ve %6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkâri, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.

2020 yılı Ocak ayında Çorum ilinde satılan konutların %45,2'u ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 7'inci sırada yer aldı. Çorum'da 2020 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %682,1 oranında arttı.

Türkiye genelinde 2020 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %546,1 oranında artış göstererek 42 237 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %37,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 615 konut satışı ve %18,0 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan ve Hakkari oldu.

Çorum’da 2020 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %3,6 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%54,8) sıralamasına göre 75'inci sırada yer aldı.

2020 Ocak ayında Çorum'da satılan konutların 259 adedi ilk defa satılırken, 416 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %38,4 iken; ikinci el satışlarının payı ise %61,6 olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)