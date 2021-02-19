Ocak ayında 382 konut satışı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Ocak Ayı konut Satış İstatistiklerinden “Çorum İli Konut Satış İstatistikleri” konusunda özel bir basın bülteni hazırlayarak açıkladı.

Buna göre Çorum’da 2021 yılı Ocak ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 43,4 azalarak 382 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. 382 konut satışı ile ülkedeki toplam konut satışlarının % 0,5'i Çorum'da gerçekleşirken, en çok konut satışı yapılan iller arasında 35. sırada yer aldık. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Çorum’da ipotekli konut satışları sayısı ise bir yılda yüzde 78 azalarak 67 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı % 0,6 ile 30. sırada yer aldı. Ülkede toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %15,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve %21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1’er konut ile Ardahan ve Bayburt oldu. Hakkari ve Şırnak illerinde ise ipotekli konut satışı yapıldı.

Çorum’da diğer satış türleri sonucunda bir yılda yüzde 14.9 azalışla 315 konut el değiştirdi. Çorum’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı % 82,5'dir. Çorum'da diğer konut satış türlerinde ülkedeki konut satışlarından % 0,5’Iik pay alarak 40. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 328 konut satışı ve %18,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %82,9 oldu. Ankara 5 bin 375 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 291 konut satışı ile lzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

Ülke genelinde ikinci el konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,7 azalış göstererek 48 bin 319 oldu. Çorum’da ise 382 konut satışının 139'u (%36,4) ilk satış, 243’ü ise (%63,6) ikinci el satış olarak gerçekleşmiştir.

(Haber Merkezi)