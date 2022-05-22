Obruk’ta 10 bin metre kaçak balık ağı ele geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü personelince, “İç Sularda Avlanma Yasaklarına Uyulup/Uyulmadığı ve Kaçak Avlanma Yapılıp/Yapılmadığı” hususlarının kontrolü maksadıyla Obruk Barajı ve Seydim Göletinde denetim yaptı.

Yapılan denetim ve kontroller sonucu, Obruk Barajına bırakılan 10 adet yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda balık ağı ele geçirildi.

İcra edilen faaliyetlerde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personelince vatandaşlara Su Ürünleri Kanunu, Çevre Kanunu, Hayvan Koruma Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Orman Yangınları, Anız Yakma konularında ve “HAYDİ” uygulaması hakkında bilgi verdiler.

(Haber Merkezi)

