Obruk Barajı’nda balık katliamı

Çorum'da bulunan Obruk Barajı'ndaki suyun çekilmesiyle barajın dibinde kalan balıkları ağ yardımıyla tutan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler onlarca balığı ağ ile birlikte atıp gittiler.

Olay Çorum İskilip karayolu üzerinde bulunan Obruk barajında meydana geldi. Baraja giden bir vatandaş ağ yardımıyla tutulmuş ve kenara atılmış çok sayıda balık ölüsü gördü. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş yaşananlara tepki gösterip yetkililerin harekete geçmesini istedi.