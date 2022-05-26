Obezite ve tuza dikkat çektiler

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi’nce düzenlenen etkinlikte HİTÜ Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencileri de stand açılıp bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturulmasına katkı sağladı.

Ayrıca ilimizdeki Kuran Kurslarında “Obezite” konulu eğitimler düzenlendi. Hitit Üniversitesi öğrencilerine yönelik ise Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Personeli Diyetisyen Özlem Gök tarafından “Tuz Tüketiminin Azaltılması’’ eğitimi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı personeli ayrıca Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencileri ve Güreş Eğitim Merkezi personellerinin katılımıyla yürüyüş düzenleyerek Obezite, Tuz Tüketiminin Azaltılması ve Böbrek sağlığı konularında pankart ve dövizlerle farkındalık oluşturdu.



(Uğur GÖRKEM)

