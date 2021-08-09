"Obezite ile mücadelede leblebiyi alternatif atıştırmalık olarak öneriyoruz"

Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ortaklığında yürütülen "Çorum İçin Bir Projem Var" projesi kapsamında, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hakan Apaydın, "Meşhur Çorum Leblebisinde Farklı Kavurma Koşullarında Oluşan Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Belirlenmesi" konulu araştırma projesini hayata geçirdi.

Araştırma kapsamında, kentteki farklı satış noktalarından alınan leblebi numunelerinin "Lazer-İndüklü Plazma Spektroskopisi" cihazıyla mineral içeriği belirlenerek emilimine bakıldı, diğer kuruyemişlerle de kıyaslandı.

Çalışma sonucunda Çorum leblebisinin, besin değeri yüksek ve sağlıklı bir atıştırmalık olduğu laboratuvar ortamında kanıtlandı.

Apaydın, araştırma sonucunda leblebiden emilen mineral miktarının günlük ihtiyaç duyulan mineral miktarının ne kadarını karşıladığını analiz ettiğini ve şaşırtıcı sonuçlara ulaştığını söyledi.

Proje kapsamında leblebiyi mineral değerleri açısından birçok kuruyemiş ile de kıyasladıklarını anlatan Apaydın, "Leblebinin aynı zamanda baklagillerden olmasından dolayı sahip olduğu yüksek protein değeri, mineral emilim düzeyi ve kolay sindirimi gibi özelliklerinden dolayı çoğu kuruyemişten çok daha besleyici olduğunu tespit ettik. Çorum leblebisinin yüksek protein içeriğiyle günlük mineral ihtiyacının önemli kısmını karşılayacak düzeyde mineral içerdiğini belirledik. Günlük yaklaşık 150 gram Çorum leblebisi yiyen biri, mineral ihtiyacının büyük bölümünü buradan karşılayabilir." dedi.

Apaydın, özellikle sporculara düzenli leblebi tüketmeyi tavsiye ettiğini belirterek, "Çorum leblebisinin yüksek protein içeriğinin yanı sıra, önemli düzeyde mineral içermesi ve yüksek mineral emilimi sayesinde günlük mineral ihtiyacının karşılanması konusunda sporcular için bile iyi bir kaynak olabilir." ifadesini kullandı.

"Obezite ile mücadelede leblebiyi öneriyoruz"

Atıştırmalık ürünlere ilginin giderek arttığına işaret eden Apaydın, şöyle devam etti:

"Son yıllarda artan atıştırmalık tüketimi göz önüne alındığında, besin değeri yüksek olan leblebinin tüketici beğenisine sunulurken yüksek kalitede olması oldukça önemli. Tüketicilere 'atıştırmalıklardan uzak durun' demek yerine leblebi gibi besleyici atıştırmalıklara yönlendirmek toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü yayınladığı raporda aşırı kilo ve obezite ile mücadelede meyve, sebze, baklagiller, kepekli tahılların yanı sıra özellikle kuruyemiş tüketiminin artırılmasının önemine değinmiştir. Bizim araştırmamızın sonuçlarından yola çıkarak, obezite ile mücadelede leblebiyi alternatif atıştırmalık olarak öneriyoruz. Mineral emiliminin yüksek olması, besleyici özelliği ve içerdiği bileşikler bakımından ele alındığında sınır değerlere uyduğunu gördüğümüz Çorum leblebisinin günlük atıştırmalık besin olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz."

Hitit Üniversitesince yapılan bilimsel çalışmanın sonuçları kentteki leblebiciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Leblebicilerin yoğun olarak bulunduğu Taşhan Caddesi'ndeki bir leblebi dükkanının İşletme Müdürü Selamettin Ekici, Çorum leblebisinin faydalarının bilimsel olarak ispatlanmasının kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Yıllardır müşterilere leblebinin faydalarını anlattıklarını aktaran Ekici, "Biz anlattığımızda bilimsel dayanağı olmadığı için yeterince ikna edici olmuyordu. Artık bilimsel olarak ispatlanmış bilgiler var. Çorum leblebisini diyetisyenler, doktorlar sağlıklı yaşam için tavsiye ediyor. Burada çok çeşitli çerez satıyoruz. Hepsi faydalı ama en faydalısı Çorum leblebisi." diye konuştu.