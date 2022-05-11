OAİB’den “Dış Ticaret” eğitimi

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen 5 haftalık eğitimin ilki önceki gün yapıldı. İlk eğitimde Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı, Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çorumlu iş insanı Erdem Çenesiz de açılış konuşması yaptı.

5 hafta olarak planlanan eğitimlerin ilk haftasında OAİB Genel Sekreteri Özkan Aydın tarafından yapılan “İhracata giriş ve İhracatçı birlikleri” sunumu ve OAİB Genel Sekreterliği Şube Müdürü Özlem Yıldız Karaca tarafından ise “İhracat Uygulamaları ve Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

İhracat yapan firma yetkililerinin ilgiyle izlediği ve yüz yüze olarak gerçekleşen eğitimlere katılımın ücretsiz olduğu; eğitimlerin bitiminde katılımcılara “Katılım Belgesi” gönderileceği de belirtildi.

Öte yandan eğitimler kapsamında 17 Mayıs 2022 günü Hazine Baş kontrolörü Rıfat Bülent Demirbağ tarafından “İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi”, Geniz Gülşen tarafından “Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri” ve “Akreditif” konularında sunum yapılacak. Eğitimlerin 24 Mayıs’ta yapılacak üçüncü haftasında ise Cahit Gökçelik tarafından “İhracat ve Gümrük Mevzuatı, Uygulamaları ve Kullanılan Belgeler”, Türk Eximbank İç Anadolu Bölge Müdürü Funda Baydar ile Sigorta, Pazarlama ve Koordinasyon Müdürü Özlem Ertekin tarafından “Türk Eximbank Kredi, Sigorta Programları ve EGE A.Ş. Kefalet Sistemi” anlatılacak.

OAİB tarafından düzenlenen eğitimlere 31 Mayıs 2022 günü Pamuk Dilan Özyürek ve 7 Haziran 2022 günü Özkan Aydın ile A. Tugçe Karabörk Okan’ın sunumları ile devam edilecek.



(Volkan SINAYUÇ)

