O yapının klise olduğuna inanamadılar!
Çorum’da 1872 yılında inşa edilen ve halk arasında kilise olarak bilinen tarihi yapıyı görüntüleyen ekibimizi gören vatandaşlar çekimi yapılan yerin kilise olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Güncel 10.07.2020, 20:12
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Çepni Mahallesinde bulunan ve kentin ileri gelenlerinden bir aile tarafından satın alındığı öne sürülen tarihi yapı adeta kaderine terk edilirken, kültür varlığı olan tadilat yapmaya dahi izin verilmeyenklişenin şu an depo olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Öte yandan kilise önünde çekim yapan ekibimizi gören bazı meraklı vatandaşlar olup biteni izlerken, çok sayıda kişi binanın kilise olduğunu bilmediğini, bazıları ise binanın kilise olduğunu ve50- 60 yıl önce bölgede ermeni ailelerin yaşadığını öne sürdü. Bazı vatandaşlar ise “Binanın adı SurpGevork Kilisesidir. Ama bina kültür envanterine kayıtlı bir binadır” yanıtını verdi.
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