O yapının kilise olduğuna inanamadılar!

Çepni Mahallesinde bulunan ve kentin ileri gelenlerinden bir aile tarafından satın alındığı öne sürülen tarihi yapı adeta kaderine terk edilirken, kültür varlığı olan tadilat yapmaya dahi izin verilmeyen kilisenin şu an depo olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Öte yandan kilise önünde çekim yapan ekibimizi gören bazı meraklı vatandaşlar olup biteni izlerken, çok sayıda kişi binanın kilise olduğunu bilmediğini, bazıları ise binanın kilise olduğunu ve 50- 60 yıl önce bölgede Ermeni ailelerin yaşadığını öne sürdü. Bazı vatandaşlar ise “Binanın adı SurpGevork Kilisesi'dir. Ama bina kültür envanterine kayıtlı bir binadır” yanıtını verdi.