Halen performans testleri devam eden hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 53 viyadük, 217 alt ve üst geçit,61 köprü ve menfez yapıldı. Seferler başladığında Sivas ile Ankara arası 2 saate inecek.

Komşu Yozgat’ı ve Sivas’ı yüksek hızlı trene kavuşturacak projenin sona ulaşması, Çorumlular tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Ama, Çorum’un asırlık özlemi olan Ankara ile Samsun’u Çorum üzerinden birbirine bağlayacak YHT hattı da, doğal olarak Çorumluların gündemine, “O tren Çorum’a ne zaman gelecek?” cümlesiyle birlikte oturuyor.

Pandemi süreci, Çorum’un demiryolu ve havalimanı taleplerini ve girişimlerini de geçici olarak gündemden düşürmüş görünse de, Çorumlular, kendi havalimanlarını ve YHT projesinin hızlandırılmasını istemekten asla vazgeçmiyorlar ve vazgeçmeyecekler. En azından, Çorum halkının tercümanı olarak ÇORUM HABER, Çorum’un haklarını en üst perdeden savunmaya devam edecek.(Haber Merkezi)

