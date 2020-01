O sürücü beraatini istedi

Çorum’da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün altında kalıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun’un ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Kaza, geçtiğimiz Ağustos ayında Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten evlerine dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ü.Y’nin kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit Emir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun’un ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, otobüs sürücüsü Ü.Y., gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücüsü daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sürücü hakkında “Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorum 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ü. Y’nin yanı sıra minik Yiğit Emir’in annesi Betül ve Babası Fatih Berksun ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunması için söz verilen sanık kaza günü yaşadıklarını anlatarak, “Otobüsle seyir halindeyken pat diye bir ses duydum. Ne olduğunu o an için anlamadım. Çocuğa çarptığımı sonradan fark ettim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Küçük çocuğun anne ve babası Betül-Fatih Berksun çifti de Yılmaz’dan şikayetçi olduklarını belirterek, Ü.Y’nin cezalandırılmasını talep ettiler.

Olay anında yaşananları anlatan anne Betül Berksun, “Kaldırımda yürürken Yiğit çöpe birşey attı. Sonra kontrollü olarak karşıya geçmek istedi. Kesinlikle koşarak geçmedi. Hatta bir araba geliyordu, onun geçmesini bekledi. Daha sonra bir araç daha geçti. En sonunda karşıya geçmek isterken otobüs gelip çarptı. Çocuğum otobüsü son anda fark etti. Kendisini kurtarmak için manevra yaptı, çocuğa çarptı. Ben de o an çığlık attım. Şikayetçiyim” dedi.

Avukat Taha Kutu da sadığın olayda kusurlu olduğunu öne sürerek, “Sürücü eğer dikkatli olsa ve yola bakarak aracı sürseydi, kaza yaşanmayacaktı belki de” dedi.

Duruşmada hakim, olayla ilgili tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına an be an yansımıştı.

(Yusuf ÇINAR)