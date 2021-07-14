“O ruh ayakta oldukça, Türkiye’yi yolundan alıkoyacak hiçbir güç yok”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, 15 Temmuz’da Türk Milleti’nin, millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“15 Temmuz gecesi hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ve arkasındaki derin güçler, millî iradeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve milletimize alçakça, ahlaksızca, vicdansızca bir saldırıya kalkışmışlardır.

Tarih boyunca istiklâl ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir.

Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Muhterem Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla caddelere, meydanlara akın ederek; cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Malazgirt’te, Çanakkale’de, Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vererek, millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Şanlı tarihimizin sayfalarına yeni bir kahramanlık destanı daha yazdıran, kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden bu Aziz Millet, sabahında aydınlığı gördüğümüz o karanlık gecenin ardından günlerce ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan ve bayrak sevgilerini bir kez daha ispat etmiştir.

15 Temmuz bize tekrar gösterdi ki, bu topraklarda bizi biz yapan o ruh ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. 15 Temmuz’daki şanlı direniş yıllar geçse de asla unutulmayacaktır.

Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları şükranla anıyorum. Bu yolda aldıkları yaraları bir 'İstiklal Madalyası' gibi şerefle taşıyan gazilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.” (Haber Merkezi)

