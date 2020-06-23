O müdür hakkında soruşturma başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada LGS sırasında 23 Nisan Ortaokulu bahçesinde okul müdürü ve basın arasında yaşanan tartışmada şiddet uygulandığına yönelik medyaya yansıyan görüntü ve haberler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22 Haziran 2020 Pazartesi günü ilgililer hakkında idari işlem başlatıldığı vurgulandı.

Kurum önünde biraraya gelerek tepkilerini dile getiren basın mensuplarının MEB tarafından sınavda okul bahçesine öğrenci ve sınav görevlileri dışında kimsenin alınmamasına yönelik talimatının duyurulmadığı yönünde eksik bir bilgiye sahip olduğu iddia edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bizzat Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından, LGS öncesi katıldığı televizyon programlarında, LGS için alınan tedbir ve kurallar kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca Bakanlığımız tarafından okullarımıza gönderilen emir ve talimatların veli, öğrenci ve vatandaşlarımızı ilgilendiren bölümleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından kamuoyuna açık olarak yayınlanan LGS bilgilendirme videolarında ilan edilmiştir. Ek olarak, Müdürlüğümüz kurumsal sosyal medya hesaplarında da sınav sırasında uyulacak kurallar, özellikle de okul bahçesine öğrenci ve sınav görevlisi haricinde kimsenin giremeyeceği bilgileri defaatle kamuoyuna duyurulmuştur. Sınav güvenliğinin sağlanması, ayrıca reşit olmayan öğrencilerimizin görüntü ve seslerinin veli izni olmadan yazılı ve görsel basında yayınlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sorumluluklarımızdan olduğu unutulmamalıdır”

(Haber Merkezi)