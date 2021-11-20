O kayınpeder konuştu: “Şov yapıyor”

Eski damadının iddialarının asılsız olduğunu dile getiren İhsan Sırımsı, nafakayı kendisine değil eşi ve çocuklarına ödediğini, kayınpederi olarak böyle bir kanuni hakkı olmadığını söyledi. Eski damadının malını icraya verme şansı da olmadığını belirten Sırımsı, “2 çocuğuna toplam 600 lira nafaka ödeyecek onu da icra yoluyla ödüyor. Çıkmış bir de şov yapıyor. Sağda solda gezeceğine çocuklarının nafakasını ödesin” dedi.

‘YALAN SÖYLÜYOR’

Eski damadının mahkemede çıkan nafaka kararını ödemekle yükümlü olduğunu belirten Sırımsı, “Ödediği aylık 600 lira nafaka, o da çocuklarının servis parası bile değil. 600 lirayla 2 tane çocuğun bakımı yapılabilir mi? 600 lirayla aile mi geçinir? Yalan söylüyor, çıkan haberlerin aslı astarı yok. Ben 52 yıldır Çorum’da esnaflık yapıyorum. Onun ne parasına ne de nafakasına ihtiyacım var. Onun gibi 10 tane daha Mehmet’i beslerim” diye konuştu.

