O HEP HAKLI ÇIKTI
Cumartesi günü 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…TBMM’nin açılışının 102. yıldönümü…
Güncel 21.04.2022, 00:29
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Ulusumuz, O’nun ilkelerinden uzaklaştıkça maddi-manevi sıkıntılar yaşıyor. Ve büyük kitleler, kurucu değerlere dönülmedikçe kurtuluş olmadığını, atlatılan her badirede daha iyi anlıyor.
İşte Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi ve işte 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin nasıl bir dehanın, ileri görüşlülüğün eseri olduğu gerçeği…
Ne büyüksün sen Gazi Mustafa Kemal Atatürk! Bahar çiçekleriyle birlikte, bir kez daha ulusun içini aydınlatıyorsun! Sonsuzluğa kadar var olmanın yolunu gösteriyorsun! Saygı sana, şükran sana!
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|4. Başakşehir
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|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
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|12. Galatasaray
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|13. Sivasspor
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|14. Kayserispor
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|Takımlar
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|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Denizlispor
|31
|39
|12. Gençlerbirliği
|31
|39
|13. Keçiörengücü
|31
|38
|14. Altınordu
|31
|38
|15. Menemen Belediyespor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|76
|2. M.City
|31
|74
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|31
|54
|6. M. United
|33
|54
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|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
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|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|31
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|32
|31
|18. Granada
|32
|29
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25