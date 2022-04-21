O HEP HAKLI ÇIKTI

Ulusumuz, O’nun ilkelerinden uzaklaştıkça maddi-manevi sıkıntılar yaşıyor. Ve büyük kitleler, kurucu değerlere dönülmedikçe kurtuluş olmadığını, atlatılan her badirede daha iyi anlıyor.

İşte Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi ve işte 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin nasıl bir dehanın, ileri görüşlülüğün eseri olduğu gerçeği…

Ne büyüksün sen Gazi Mustafa Kemal Atatürk! Bahar çiçekleriyle birlikte, bir kez daha ulusun içini aydınlatıyorsun! Sonsuzluğa kadar var olmanın yolunu gösteriyorsun! Saygı sana, şükran sana!

