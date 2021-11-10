Nurullah Müstet’in kayınpederi vefat etti

Merkeze bağlı Köprüalan Köyü’nden olan Çorum Belediyesi’nden emekli Mehmet Sakman ve Oto tamircisi Bekir Sakman’ın ağabeyi, MHP İl Başkan Yardımcısı Nurullah Müstet’in ise kayınpederi olan Dursun Sakman önceki gün hayatını kaybetti.

Dursun Sakman öğle namazına müteakip Köprüalan Köyü’nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun başta olmak üzere çok sayıda MHP yöneticisi de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

