Nurten Kır’ın cenazesi Merzifon’da defnedildi 

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Çorum Özel Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Nurten Kır, Cuma günü sabaha karşı 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zahireci esnafından merhum Ziya Kır’ın eşi, Memnune Batum, Perihan Samsunlu, Vahide Üsgülen ve merhum Mustafa Kır’ın anneleri, Ahmet Batum, Osman Samsunlu ve merhum Oktay Üsgülen’in kayınvalidesi olan Nurten Kır’ın cenazesi, Çorum Özel Hastanesi morgundan, Fikrettin Çıplak Hoca’nın dualarıyla ve cemaatin Fatiha’larıyla toprağa verileceği Merzifon’a uğurlandı.

Hastanedeki törene, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP’nin önceki il başkanlarından Şengül Genç, Gazi Özkubat ve Cengiz Atlas, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve partililer,aile dostları katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.



