Nursel ile Barış’ın mutlu günü

Çorum’da yıllardır faaliyet gösteren medikal firmalarından Barışmed Tıbbi Malzeme ve Cihazlar Şirketi’nin sahiplerinden Barış Korkmaz, Çorum Mega Hafıza Kişisel Gelişim Kursu İşletme Müdürü Nursel Küçükbolat ile hayatını birleştirdi.

Hatem-Halil Küçükbolat çiftinin kızları Nursel Küçükbolat ile Saime-Kemal Korkmaz çiftinin oğulları Barış Korkmaz, geçtiğimiz hafta sonu Armina Otel’de gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Büyük bir coşku içerisinde geçen düğün töreni gece geç saatlere kadar sürdü.

ÇORUM HABER, Hatem-Halil Küçükbolat ile Saime-Kemal Korkmaz ailelerini tebrik eder, Nursel ve Barış çiftine ise bir ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)