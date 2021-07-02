Nuri Kolaylı TGK’da güven tazeledi

Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve 8 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Mehmet Nuri Kolaylı başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşturuldu: Abdullah Temizyürek, Adem Alemdar, Ali Cihangir, Atilla Durak, Cem Kaytan, Erdoğan Erişen, Ergun Ata, Erkan Sağlam, F. Fazıl Özsoy, Gaye Coşkun, M. Erkan Yılmaz, Mehmet Çelik, Mehmet Ergun, Osman H. Kiracı, Osman Koca, Ramazan Demir, Sefa Özdemir, Vahap Güner.

Denetleme Kurulu’na Ahmet Yenigün, Seda Köktener, Tahir Gülebak, Onur Kurulu’na Nazmi Bilgin, Adnan Taraşlı, Alaettin Arslan, Ali Er, Ayhan Polat, Aydın Deniz, Aytekin Polater, Bülent Velioğlu, Cengiz Demirel, Ercüment Taşdelen, Ercan Atay, Güngör Yavuzaslan, Hafize Akıncı, İhsan Uluözlü, İhsan Tunçoğlu, Metin Kaya, Mustafa Bayrak, Sezer Küçükkurt seçildi.

(Haber Merkezi)

