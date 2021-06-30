Nurettin Çoruk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz günlerde asma yaprağı toplamak için çıktığı çardaktan düşen 65 yaşındaki Nurettin Çoruk ağır yaralandı. Çoruk daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 2 gündür tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Bayat Mahallesi Mezarlığı’nda İkindi Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

