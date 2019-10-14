Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93981
ALTIN
282.940
DOLAR
5.8976
STERLİN
7.4441
EURO
6.5042

Nurbanu & Soner çifti hayatını birleştirdi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ün yeğeni Soner Gür, hayatını Nurbanu Kurşunlu ile birleştirdi.

Nurbanu & Soner çifti hayatını birleştirdi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ün yeğeni Soner Gür, hayatını Nurbanu Kurşunlu ile birleştirdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:45
Nurbanu & Soner çifti hayatını birleştirdi

Gür Dayıoğlu Lokantası Sahibi Serdar & Derya Gür çiftinin oğulları Soner ile Ayşe & Halil Kurşunlu çiftinin kızları Nurbanu, Yıldız Park Düğün Salonu’nda görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Genç çiftlere kıyılan nikahın ardında evlenme cüzdanlarını ÇESOB Başkanı Recep Gür takdim ederken, Gür, Nurbanu ile Soner’e bir ömür boyu mutluluklar temennisinde bulundu.

Gecenin geç saatlerine kadar süren düğünde davetliler ise, gönüllerince eğlenerek, genç çiftin bu mutlu günlerine ortak oldular.

ÇORUM HABER, Gür ve Kurşunlu ailelerini kutlar, genç çiftede bir ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Sivas’taki Hitit kentleri gün yüzüne çıkarılıyor
Sivas’taki Hitit kentleri gün yüzüne çıkarılıyor
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı
Gür’den “kanatlı eti” açıklaması
Gür’den “kanatlı eti” açıklaması
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin altyapısı Turkcell’e emanet
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin altyapısı Turkcell’e emanet
Polonya’da eğitim ve kültür çalışmalarına katıldılar
Polonya’da eğitim ve kültür çalışmalarına katıldılar
KKSM'lere yoğun ilgi
KKSM'lere yoğun ilgi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim