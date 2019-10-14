Nurbanu & Soner çifti hayatını birleştirdi

Gür Dayıoğlu Lokantası Sahibi Serdar & Derya Gür çiftinin oğulları Soner ile Ayşe & Halil Kurşunlu çiftinin kızları Nurbanu, Yıldız Park Düğün Salonu’nda görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Genç çiftlere kıyılan nikahın ardında evlenme cüzdanlarını ÇESOB Başkanı Recep Gür takdim ederken, Gür, Nurbanu ile Soner’e bir ömür boyu mutluluklar temennisinde bulundu.

Gecenin geç saatlerine kadar süren düğünde davetliler ise, gönüllerince eğlenerek, genç çiftin bu mutlu günlerine ortak oldular.

ÇORUM HABER, Gür ve Kurşunlu ailelerini kutlar, genç çiftede bir ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)