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Nuray Şehirtay’ı kaybettik

Çorum’un tanınmış kişiliklerinden, bankacı Nuray Şehirtay (65), yaklaşık 45 günden beri kanser tedavisi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi’nde, bugün saat 13.00 sıralarında hayata veda etti. 

Güncel 04.08.2020, 15:07
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Nuray Şehirtay’ı kaybettik

Merhume Nadire Özşahin ile “Fruko Necmi” olarak tanınan merhum Necmettin Özşahin’in kızları, Baybars Şehirtay’ın eşi, 2001 yılında kaybettiğimiz Ceren Şehirtay’ın annesi Nuray Şehirtay, Şekerbank, Toprakbank ve Finansbank Çorum Şube Müdürü olarak görev yapmış, TSO Kadın Girişimciler Kurulu’nun Kurucu Başkanı olmuştu. Halen bu kurulun Onursal Başkanı idi. 
Nuray Şehirtay’ın cenazesi, bu akşam Çorum Özel Hastanesi’ne getirilecek, yarın da öğle namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 


Nuray-Baybars Şehirtay çifti…

Nuray-Baybars Şehirtay çiftinin kızları Ceren’in 2001 yılında hayatının baharında kaybı, tüm Çorum’u mateme boğmuştu. 

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