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Nuray Şehirtay defnedildi

Çorum’un tanınmış kişiliklerinden, bankacı Nuray Şehirtay (65), yaklaşık 45 günden beri kanser tedavisi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Güncel 05.08.2020, 19:36
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Nuray Şehirtay defnedildi

Merhume Nadire Özşahin ile “Fruko Necmi” olarak tanınan merhum Necmettin Özşahin’in kızları, Baybars Şehirtay’ın eşi, 2001 yılında kaybettiğimiz Ceren Şehirtay’ın annesi olan Nuray Şehirtay, Şekerbank, Toprakbank ve Finansbank Şube Müdürü olarak görev yapmış, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu’nun Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştı.

Nuray Şehirtay’ın dün Çorum Özel Hastanesi’ne getirilen cenazesi bugün buradan alınarak öğle namazından sonra Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

#Nuray Şehirtay defnedildi
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