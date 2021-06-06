Nuran Arık vefat etti

Eski İl Yazı İşleri Müdürü ve Bayat eski Belediye Başkanı merhum Muharrem Uysal'ın kızı, Çorum Belediyesi Eski SOM İşletme Müdürü merhum Hacı Necati Arık'ın gelini, merhum Faik Arık'ın eşi, Öğretmen Abdülhalik Kürşat Arık ve Öğretmen Mustafa Burak Arık'ın anneleri, Şükriye Yurtseven, Ahmet Salih Uysal ve Mehmet Fatih Uysal'ın kardeşleri, Eski Kuran Kursu Hocalarından Nuran Arık, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Merhumenin cenazesi yarın (07 Haziran 2021 Pazartesi) öğle namazının ardından Ulumezar’da defnedilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

