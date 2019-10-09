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Numan Kurtulmuş'un Çorum programı netleşti

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un Çorum programı netleşti.

Numan Kurtulmuş'un Çorum programı netleşti

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un Çorum programı netleşti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:03
Numan Kurtulmuş'un Çorum programı netleşti

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, partisinin Kızılcahamam Kampı’nda Kurtulmuş’u Çorum’a davet etmişti.

10 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da Çorum’a gelecek olan ve aynı gece Anitta Otel’de konaklayacak olan Kurtulmuş, 11 Ekim Cuma günü saat 10.30’da Hitit Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı açılış programına katılacak.

Kurtulmuş, daha sonra saat 12.00’de Belediye’yi, saat 14.00’te Valiliği ziyaret edecek. 14.30’da Yıldız Park Düğün Salonu’nda yemekli toplantıda sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek. 17.00’de AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyareti takiben 18.00’de

Anitta Otel’de Çorum AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılacak. (Haber Merkezi)

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