Numan Kurtulmuş bugün Çorum’da

Kurtulmuş, saat 10.30’da Hitit Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı açılış programına katılacak. Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek olan akademik yıl açılışının ardından saat 12.00’de Belediye’yi, saat 14.00’te de Valiliği ziyaret edecek olan Kurtulmuş, 14.30’da Yıldız Park Düğün Salonu’nda yemekli toplantıda sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek.

17.00’de AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından 18.00’de Anitta Otel’de Çorum AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılacak olan Kurtulmuş, daha sonra Ankara’ya hareket edecek. (Haber Merkezi)