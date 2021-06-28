Nuh Yılmaz’dan Tabip Odası’nı veda ziyareti

Çorum’da görev süresini tamamlayıp Batman’a tayin olduğunu belirten Nuh Yılmaz, “Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı olarak çalışan Koruma Kurulu’nda sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile birlikte sosyal destek çalışmalarını yürüttük. Bu bağlamda Çorum Tabip Odası ile de kurulumuzda ortak mesaimiz oldu. Görev sürem boyunca çalışmalarımızda yer alan başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ise, “Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar için kıymetli Müdürümüz Nuh Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Toplum için faydalı sonuçları olan birçok hizmeti gerçekleştirdiler. Yeni görevinde başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

