Nuh Hüseyin Köse İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne atandı
ÇORUM HABER okurlarının köşe yazılarından tanıdıkları Hakim Nuh Hüseyin Köse, son kararnameyle Kayseri Hakimliği’nden, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.
Güncel 21.06.2020, 19:25
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Kargı kökenli olan hemşehrimiz Nuh Hüseyin Köse, Çorum’un tanınmış avukatlarından Yılmaz Köse’nin de yakın akrabası.
ÇORUM HABER, Nuh Hüseyin Köse’yi kutlar, yeni görevinde de başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)
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